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Adıyaman'da Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Adıyaman'da Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı
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Adıyaman’da çam ağacından inemeyen ve mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Adıyaman'da çam ağacından inemeyen ve mahsur kalan yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Adıyaman'ın Esentepe Mahallesi'nde bir çam ağacına çıkan yavru kedi ağaçtan inemedi. Ağacın tepesinde mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ağaçta mahsur kalan kedi kurtarılarak ağaçtan indirildi. Ağacın tepesinde uzun süre mahsur kaldığı belirtilen kediye mahalle sakinleri tarafından su ve yemek verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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