Leylekler Sinop'u şenlendirdi

Sinop'un Boyabat ilçesinde meralara inen leylekler, doğayla iç içe görüntüleriyle bölgeye adeta bahar havası kattı.

Boyabat Yenimahalle Bağlar mevkiinde su kenarları ve yeşil alanlara yayılan leylekler, yiyecek ararken objektiflere yansıdı. Doğal yaşamın sakin ritmini gözler önüne seren görüntülerde, kuşların huzur dolu anları dikkat çekti.

Bahar aylarının gelişiyle birlikte ilçede daha sık görülmeye başlanan leylekler, vatandaşların da ilgisini çekti. Göç yolculukları sırasında Boyabat'ta mola veren kuşlar, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. - SİNOP

