Lavuar Alanında çalışmalar başladı

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Lavuar Alanında çalışmaların yeniden başladığını açıkladı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Lavuar Alanı projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "eser ve hizmet siyaseti" vurgusunu hatırlatan Çağlayan, sahada çalışmaya ve projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Lavuar Alanı'nda inşaat sürecinin yeniden başladığını belirten Çağlayan, bugün itibarıyla ilk betonun döküldüğünü ve çalışmaların "Bismillah" denilerek kaldığı yerden devam ettiğini söyledi. Daha önce projeyi üstlenen firmanın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle çalışmaların bir süre durduğunu hatırlatan Çağlayan, bu sürecin kamuoyunda çeşitli tartışmalara neden olduğunu dile getirdi.

Ancak kendilerinin polemik üretmek yerine hizmet odaklı hareket ettiklerini vurgulayan Çağlayan, "Bizim işimiz tartışmaların içinde yer almak değil, eser üretmek ve başladığımız projeleri tamamlamaktır" dedi.

Projenin hedef takvimine de değinen Çağlayan, Lavuar Alanı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşların hizmetine sunulmasının planlandığını açıkladı. Proje kapsamında alanın peyzaj düzenlemeleri, amfi tiyatrosu ve müzesiyle birlikte Zonguldak'a değer katacağını ifade eden Çağlayan, şehrin en önemli noktalarından birinin daha modern ve kullanışlı hale getirileceğini belirtti.

Açıklamasının sonunda emeği geçen herkese teşekkür eden Çağlayan, projenin kazasız belasız tamamlanması temennisinde bulunarak, Zonguldak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
