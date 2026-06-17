Haberler

Kütahya'da Biyolojik Çeşitlilik Planı ve Ekosistem Hizmetleri raporlarına yönelik başlangıç toplantıları

Kütahya'da Biyolojik Çeşitlilik Planı ve Ekosistem Hizmetleri raporlarına yönelik başlangıç toplantıları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılında yenilenecek orman amenajman planlarına entegre edilmek üzere biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri raporları projesi kapsamında başlangıç toplantılarını gerçekleştirdi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılında yenilenecek orman amenajman planlarına entegre edilmek üzere yürütülen "Biyolojik Çeşitlilik Planı ve Ekosistem Hizmetleri Raporları" projesi kapsamında başlangıç toplantılarını gerçekleştirdi.

Çalışmalar, Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülürken, proje kapsamındaki 7 işletmeye ilişkin ihalelerin Nisan ayında tamamlandığı belirtildi. İlk etapta, Tavşanlı ve Altıntaş Orman İşletme Müdürlüklerine yönelik başlangıç toplantıları yapıldı.

Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Kilivar başkanlığında düzenlenen toplantılara Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürleri ile işletme müdürlüklerinin temsilcileri katıldı.

Proje kapsamında hazırlanacak biyolojik çeşitlilik planları ve ekosistem hizmetleri raporlarının, ormanların yalnızca odun üretimi açısından değil; doğal yaşam, su kaynakları, habitat yapısı ve ekolojik sürdürülebilirlik yönünden de değerlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, planlama ve raporlama sürecinin kalan 5 işletme müdürlüğünde de hızla devam edeceğini bildirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Kayıp Türkiye güzeli yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Masayı boş gören esnaf gözlerine inanamadı! 8 bin liralık hesapla sırra kadem bastılar

Yediler, içtiler, arkalarına bakmadan kaçtılar
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı

Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu

Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı