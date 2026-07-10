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Kuşadası, gün batımında kızıla boyanıyor

Kuşadası, gün batımında kızıla boyanıyor
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Ege Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda her akşam yaşanan gün batımı, kızıl renklerle şehri sararak yerli ve yabancı turistlere eşsiz manzaralar sunuyor.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve ziyaretçilerini her akşam bir başka manzara ile karşılayan Kuşadası'nda, gün batımı görsel şölen sunarken, kızıl renkler şehri sarıyor.

Yaz aylarında yabancı ve yerli turistler Kuşadası'nda oluşan manzarayı kaçırmıyor. Plajlar, kafeler ve seyir terasları, eşsiz gün batımını izlemek isteyenleri ağırlıyor. Kuşadası sahilinde yerli ve yabancı turistler güneşin denizle buluştuğu anlara şahitlik edip cep telefonları ile anı kaydedip adanın tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini fotoğraflama imkanı buluyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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