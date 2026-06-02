Başkan Sürücü, Kuşadası sınırındaki doğal alana dikkat çekti

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası sınırında bulunan Pamucak ile Yoncaköy arasındaki doğal yaşam alanının önemine dikkat çekerek, yetkili kurumların gerekli önlemleri alması gerektiğini söyledi.

Başkan Sürücü İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Pamucak ile Yoncaköy arasında, Ege Bölgesi'nin bakir kalan en güzel kıyı kumullarının bunduğunu ifade ederek, "İçinde küçük sulak alanların da barındığı bu kıyı kumullarında; başta korunması gereken nadir endemik türlerden Kumzambakları olmak üzere, ekosisteme ait pek çok özel kumul bitkisi yayılış göstermektedir. Özellikle Zeytinköy plajının bulunduğu bölge; Nitelikli Doğal Koruma Alanı, 2. Derece Doğal Sit Alanı ve Sulak Alan Tampon Bölgesi gibi resmi koruma statülerine sahiptir. Bu sayede bugüne kadar yapılaşmadan kendini kurtarabilmiş ender kıyılardan biridir. Ancak bugün alan çok ciddi tehditler altındadır. Küçük Menderes Nehri'nin yukarı havzalardan taşıdığı atık su ve katı atık kirliliği büyük bir çevre sorunu oluştururken; en büyük sorunlardan biri de yaz aylarında yaşanan yoğun insan ve araç baskısıdır. Alanda çevreyi kirletenlere yönelik yasal cezalar belirtilmiş olsa da kontrolsüzlük, denetimsizlik ve yaptırım eksikliği nedeniyle bölgede çok büyük bir ekolojik yıkım yaşanmaktadır" dedi.

"Deniz kaplumbağalarının üreme alanı"

Bölgeniz deniz kaplumbağalarının üreme alanı olduğunu da sözlerine ekleyen Sürücü, "Geçtiğimiz yıl Caretta caretta (İribaşlı Deniz Kaplumbağası) türlerinin yuva yaptığı ve üreme alanı olan bu kıyı kumullarının üzerinde, kilometrelerce uzanan araç kuyrukları oluşmuştur. Denize sıfır noktaya kadar yanaşan yüzlerce araç, hassas kumul yapısını adeta betonlaştırmaktadır. Dünyada araçların denize bu kadar yakın park ettiği, kumulların bu denli hoyratça ezildiği başka bir örnek var mıdır, bilinmez. Hiçbir plajda denize sıfır araç park edilip mangallar yakılamaz; yenilip içildikten sonra çöpler böyle fütursuzca çevreye saçılamaz. Çok yakın bir gelecekte bölgenin bakir kumulları, bitkileri ve tüm doğallığı yok olacaktır. Zeytinköy plajına yönelik bu kontrolsüz talebin, araç giriş-çıkışlarının ve bilinçsiz ziyaretçi davranışlarının önüne geçmek için hemen şimdi somut adımlar atılmalıdır. Aksi takdirde bu plaj; hijyen şartlarının tamamen yok olduğu, endemik türlerin ve bozulmamış jeomorfolojik güzelliklerin tarihe karıştığı, deniz canlılarının can verdiği ve gelecek nesillerin asla kullanamayacağı bir bataklığa dönüşecektir. Henüz vakit varken, bu benzersiz kıyıların geri dönüşü olmayan kayıplar yaşamaması için tüm ilgili kurumların harekete geçmesi gerekmektedir" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı