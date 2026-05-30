Kemikli Rampaları'nda bayram dönüşü yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine bir gün kala, Karabük'teki Kemikli Rampaları'nda dönüş yoğunluğu devam ediyor. Araç arızaları nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk oluşurken, ekipler ulaşımı kontrollü sağlıyor.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine bir gün kala, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Karabük'teki Kemikli Rampaları'nda dönüş yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürerken, güzergahta yaşanan araç arızaları nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu. Özellikle bir yolcu otobüsünün arızalanması sonucu Karadeniz bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Trafik ekiplerinin aldığı önlemlerle ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, araç trafiğinin yoğun ancak akıcı şekilde devam ettiği gözlendi.

Kemikli Rampaları'nda oluşan yoğunluk havadan drone ile görüntülenirken, kilometrelerce uzayan araç kuyrukları dikkat çekti.

Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
