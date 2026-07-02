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Düzce'de köylerde sathi kaplama çalışmaları tamamlanıyor

Düzce'de köylerde sathi kaplama çalışmaları tamamlanıyor
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Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Küçükahmetler köyünde sathi kaplama çalışmalarını tamamlayarak yolu vatandaşların kullanımına sundu. Çalışmalarla yolun ulaşım konforu ve güvenliği artırıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından Merkez ilçeye bağlı Küçükahmetler köyünde yürütülen sathi kaplama çalışmaları tamamlanarak yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Merkez ilçeye bağlı Küçükahmetler köyünde gerçekleştirilen sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışmaları tamamlandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında köy yolunun ulaşım konforu ve güvenliği artırılırken, bölgedeki vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşım sağlaması hedeflendi. İl Özel İdaresi ekiplerinin kırsal bölgelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına program dahilinde devam ettiği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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