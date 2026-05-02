Köyceğiz ve Dalyan'da çevre odaklı dönüşüm masaya yatırıldı

Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları İdare Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin ekolojik değerlerinin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bu kapsamda, göl ve kanallarda faaliyet gösteren teknelerin elektrikli ve hibrit motor sistemlerine dönüştürülmesine ilişkin yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca, bölgede gerçekleştirilen su sporları faaliyetlerine yönelik mevcut uygulamalar gözden geçirilirken, çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek yeni düzenlemeler de gündeme alındı.

Yetkililer, alınacak kararlarla birlikte bölgenin doğal yapısının korunmasının ve turizm faaliyetlerinin çevreyle uyumlu şekilde sürdürülmesinin hedeflendiğini belirtti. - MUĞLA

