Tom ve Jerry'nin Sıra Dışı Dostluğu

Amasya'nın Suluova ilçesinde kedi ile köpeğin sıra dışı dostluğu dikkat çekiyor. Kedinin annesi sandığı köpeğin yanında gezinip sütüyle beslenmeye çalıştığı anlar görenleri şaşırtıyor. Kediye 'Tom', köpeğe ise 'Jerry' adı verildi.

Kediye 'Tom', köpeğe ise 'Jerry' adı verildi

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önünde sürekli gezinen köpeğin en iyi dostu bir kedi. İri gövdeli köpeğe yaklaşan kedinin annesi sanarak sütüyle beslenmeye çalıştığı anları görenler hayretler içinde kalıyor. Şeker Mahallesi sakinleri uzun zamandır birlikte yaşayan kediye 'Tom', köpeğe ise 'Jerry' adını verdi.

Kedi köpeği annesi sanıyor

Daha çok kavgalarıyla bilinen kedi ile köpeğin görüntüsünün ibretlik olduğunu belirten vatandaşlardan Selda Ergin, "Galiba kedi köpeği annesi sanıyor. Aralarında çok güzel bir bağ oluşmuş. Köpek de kediye anne sevgisiyle yaklaşıyor. Daha önce böylesiyle hiç karşılaşmadım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı