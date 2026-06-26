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Antalya'da yunuslar balıkçı teknesine eşlik etti

Antalya'da yunuslar balıkçı teknesine eşlik etti
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Antalya'nın Konyaaltı sahili açıklarında avlanmak için denize açılan balıkçılara iki yunus dakikalarca tekneyle birlikte yüzerek eşlik etti. Yunusların taklalar atarak tekneyle yarıştığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili açıklarında avlanmak için denize açılan balıkçılara yunuslar dakikalarca tekne ile birlikte yüzerek eşlik etti.

Konyaaltı sahili açıklarında sabahın erken saatlerinde ağlarını bırakmak üzere Akdeniz'e açılan balıkçı teknesinin davetsiz misafirleri sevimli yunuslar oldu. Bir anda teknenin etrafını saran iki yunus, dakikalarca tekneye eşlik etti. Suyun üzerine çıkıp taklalar atarak adeta tekneyle yarışan yunusların coşkusu, balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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