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Dalgıç polislerden çevreye örnek davranış

Dalgıç polislerden çevreye örnek davranış
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Konya Altınapa Barajı'nda görev öncesi çevreyi kirli bulan dalgıç polisler, çöpleri toplayarak örnek bir davranış sergiledi. Ekipler, sıfır atık çalışması kapsamında geri dönüşüme de destek sağladı.

Konya'da dalgıç polisler, Altınapa Barajı çevresinde çöp temizliği gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, su altında yapılacak dalış çalışması için gittikleri Altınapa Barajının çevresine atılan çöpleri fark etti. Görev öncesi çalışma alanlarındaki çöpleri toplayıp çuvallara doldurup çöp kutusuna atan ekipler duyarlı davranışlarıyla takdir topladı. Su Altı Grup Amiri Komiser Hakan Özdemir, "Biz göreve geldiğimizde maalesef çevremizi çok kirli vaziyette buluyoruz. Çevremizi çalışma alanımızı temizlemeyi kendi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu çöpleri toplayıp sıfır atık çalışması kapsamında da geri dönüşüme destek sağlıyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle geri dönüşümü yapılabilir malzemeleri rica ediyoruz bunları toplu vaziyette bıraksınlar. En azından her yerde çöp kutusu var onlara da atabilirler. Çevremizi temiz tutalım" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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