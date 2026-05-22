Aşırı yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Kızılırmak dron ile görüntülendi

Kayseri'de bulunan Yamula Barajı'nın tahliye kapaklarının açılmasının ardından Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'nde su debisi yükseldi. Coşan Kızılırmak'ın oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

İç Anadolu Bölgesi'nde son günlerde etkili olan yağışların ardından Kayseri'deki Yamula Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapıldı. Tahliye kapaklarının açılmasıyla birlikte Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Avanos ilçesinden geçen bölümünde su seviyesi belirgin şekilde yükseldi. Nehir kenarında bulunan bazı yürüyüş yolları ile kıyı kesimleri su altında kaldı. Vatandaşların 'sallanan köprü' olarak adlandırdığı asma köprü ise güvenlik nedeniyle geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı. Zabıta ekipleri tarafından köprü girişlerine bariyerler konulurken, vatandaşlara nehir kenarına yaklaşmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Debisi yükselen Kızılırmak'ın Avanos'ta oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi. Görüntülerde nehir yatağındaki su seviyesinin arttığı, kıyı şeridindeki bazı alanların sular altında kaldığı görüldü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı