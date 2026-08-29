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Kemaliye'de Yangın Sonrası İnceleme ve Destek Çalışmaları Sürüyor

Kemaliye'de Yangın Sonrası İnceleme ve Destek Çalışmaları Sürüyor
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Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Kışlacık köyünde meydana gelen yangının ardından bölgeyi yeniden ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette AFAD, Kızılay ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Arıkan, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. İlgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Kışlacık köyünde meydana gelen yangının ardından köyü yeniden ziyaret ederek yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Arıkan, ziyarette AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, Türk Kızılay ekiplerince yangından etkilenen vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen destek faaliyetleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yangın sonrası köyde yürütülen çalışmaların mevcut durumunun değerlendirildiği ziyarette, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri de ele alındı.

İlgili kurumların koordinasyon içerisinde yürüttüğü çalışmaların, bölgede belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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