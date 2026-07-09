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Kırklareli ve Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kırklareli ve Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Meteoroloji uyarılarının ardından Kırklareli ve Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent merkezlerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar tentelere sığınırken, su birikintileri ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Yetkililer, ani su baskını, kuvvetli rüzgar ve yıldırım riskine karşı tedbirli olunması çağrısı yaptı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kırklareli ve Edirne'de beklenen sağanak yağış öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, kent merkezlerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yürümeye çalışırken, bazıları tentelerin altından ilerleyerek ıslanmaktan korunmaya çalıştı. Kent merkezlerinde zaman zaman ilginç görüntüler oluştu.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, sürücüler trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar hızlarını azaltırken, kent içi ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.

Hava sıcaklığının da yağışla birlikte birkaç derece düşmesi vatandaşlara kısa süreli serinlik yaşattı. Meteoroloji yetkilileri ise yağışların gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdürebileceğini belirterek, ani su baskınları, kuvvetli rüzgar ve yıldırım riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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