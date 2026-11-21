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Kırıkkale'de Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kıyısında sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, suyun yüzeyine yansıyarak güzel manzaralar oluşturdu.

Sonbahar mevsiminin son günlerinde Kızılırmak Nehri ve çevresi, doğanın sunduğu güzelliklere sahne oldu. Kırıkkale'de nehir kıyısı boyunca uzanan ağaçların yaprakları, sarı ve yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen oluşturdu. Ağaçların suyun yüzeyine yansımasıyla ortaya çıkan manzaralar, bölgenin doğal güzelliğini gözler önüne serdi. Nehrin akışı, gökyüzünün maviliği ve sonbaharın kendine özgü renkleri bir araya gelerek etkileyici görüntüler oluşturdu. Kızılırmak'ın sonbahar güzelliği, dron kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı