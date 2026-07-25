Kırıkkale’de fırtına cami minaresini yıktı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, çatılardan kopan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.

Keskin ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Cabatobası köyündeki caminin minaresi yıkıldı. İlçedeki bazı binaların çatılarından kopan parçalar da çevreye savruldu. Çatı parçalarının isabet ettiği park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yıkılan minarenin enkazı ile çevreye saçılan parçaları kaldırdı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı