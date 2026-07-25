Haberler

Kırıkkale’de fırtına cami minaresini yıktı

Kırıkkale’de fırtına cami minaresini yıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, çatılardan kopan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, çatılardan kopan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.

Keskin ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Cabatobası köyündeki caminin minaresi yıkıldı. İlçedeki bazı binaların çatılarından kopan parçalar da çevreye savruldu. Çatı parçalarının isabet ettiği park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yıkılan minarenin enkazı ile çevreye saçılan parçaları kaldırdı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Peynirinde 'ölümcül bakteri' tespit edilen Tahsildaroğlu'undan açıklama

Tepkilerin odağındaki peynir firması kendini böyle savundu

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yüzde 12,5'lik ek gümrük vergisi yürürlüğe girdiği ilk gün yargıya taşındı

Türkiye’ye yönelik yeni kararı ilk günden mahkemelik oldu!
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu

14 yaşındaki çocuk ülkeyi alarma geçirdi: Savaş uçakları havalandı
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti

Görseldeki terlik, 4 çocuk babasını hayattan kopardı

Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor

Milyonlarca internet kullanıcısı dikkat! Başvuran parasını alıyor