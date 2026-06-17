Kırıkkale'de ayın hilal şekli görüntülendi

Kırıkkale'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren hilal şeklindeki Ay ile Venüs, görsel şölen oluşturdu.

Kırıkkale semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan manzara dikkat çekti. Hilal şeklindeki Ay ile Venüs'ün aynı karede görüntülenmesi, gökyüzünde etkileyici bir görünüm oluşturdu. Açık havada net şekilde görülen görüntü objektiflere yansıdı. Gökyüzündeki bu anlar, izleyenlere güzel bir manzara sundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı