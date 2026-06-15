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Tarım sezonunun başlamasıyla traktörler denetlendi

Tarım sezonunun başlamasıyla traktörler denetlendi
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarım sezonunun başlamasıyla traktör ve tarım araçlarına yönelik denetim yaparak sürücülere güvenlik ekipmanlarının önemini anlattı ve bilgilendirici broşür dağıttı.

Kilis'te tarım sezonunun başlamasıyla birlikte İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından traktör ve tarım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri, tarımsal faaliyetlerde kullanılan traktör ve tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek, can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla denetim yaptı.

Denetimlerde sürücülere, flaşörlü sarı döner uyarı lambası, reflektör ve ROPS demiri gibi güvenlik ekipmanlarının kullanımının önemi anlatıldı. Ekipler, söz konusu ekipmanların traktör kazalarında meydana gelebilecek can kayıpları ve ağır yaralanmaların azaltılmasında etkili olduğunu belirterek çiftçilere bilgilendirici broşür dağıttı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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