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Bolu'da çocuk parkına ayı girdi

Bolu'da çocuk parkına ayı girdi
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde gece saatlerinde çocuk parkına giren ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayının parkta bir süre yattığı anlar kayda alınırken, görüntüler bölge halkında tedirginliğe yol açtı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde gece saatlerinde çocuk parkına giren ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kıbrıscık ilçesinde gece saatlerinde çocuk parkına giden bir kişi, parkta hareketsiz şekilde yatan ayıyı fark etti. Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde, ayının oyun gruplarının bulunduğu alanda bir süre yattığı görüldü. Görüntüler, çevrede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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