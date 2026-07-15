Bolu'da çocuk parkına ayı girdi

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde gece saatlerinde çocuk parkına giren ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kıbrıscık ilçesinde gece saatlerinde çocuk parkına giden bir kişi, parkta hareketsiz şekilde yatan ayıyı fark etti. Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde, ayının oyun gruplarının bulunduğu alanda bir süre yattığı görüldü. Görüntüler, çevrede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı