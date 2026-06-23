Haberler

Kemaliye'de doğa koruma ve envanter çalışmaları değerlendirildi

Kemaliye'de doğa koruma ve envanter çalışmaları değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerini kabul ederek ilçedeki doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve envanter çalışmalarını değerlendirdi.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerini makamında kabul etti.

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Etüt Envanter Şube Müdürü Hamza Çalışkan, Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kadir Kahraman ve Etüt Envanter Mühendisi Hasan Tahsin Ertaş, Kaymakam Arıkan'ı ziyaret etti.

Görüşmede, Kemaliye ilçesinde yürütülen doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve envanter çalışmaları ele alınarak mevcut faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer arasında gerçekleştirilen istişarelerde, doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar ve envanter faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Arıkan, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

CHP'de deprem! 2 isim görevden alındı
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum

"Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı

Komşu komşuya bunu yapar mı? Kameranın farkına varamadı

Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Lucas Torreira'dan Boca Juniors İddialarına Yanıt

Beklenen açıklamayı yaptı!

Eski emniyet mensubunun feci ölümü

Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı

Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önceki sözleri ortaya çıktı
Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay

Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay
Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler