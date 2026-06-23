Kemaliye'de doğa koruma ve envanter çalışmaları değerlendirildi

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerini makamında kabul etti.

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Etüt Envanter Şube Müdürü Hamza Çalışkan, Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kadir Kahraman ve Etüt Envanter Mühendisi Hasan Tahsin Ertaş, Kaymakam Arıkan'ı ziyaret etti.

Görüşmede, Kemaliye ilçesinde yürütülen doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve envanter çalışmaları ele alınarak mevcut faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer arasında gerçekleştirilen istişarelerde, doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar ve envanter faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Arıkan, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı