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Kemaliye'de Kültür ve Doğa Mirası Yerinde İncelendi

Kemaliye'de Kültür ve Doğa Mirası Yerinde İncelendi
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen program kapsamında Yuva Köyü ve Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi ziyaret edildi. Köy ziyaretinde Nurettin Topçu'nun aile geçmişi ve hatıraları dinlenirken, müzede biyolojik çeşitlilik ve doğal miras incelendi. Doğa bilinci ve çevre koruma faaliyetleri değerlendirildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen program kapsamında Yuva Köyü ile Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi ziyaret edilerek, ilçenin kültürel ve doğal mirası yerinde incelendi.

Kemaliye Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen programda ilk olarak Yuva köyü ziyaret edildi. Ziyarette köyün tarihi, kültürel ve sosyal yapısı hakkında incelemelerde bulunulurken, Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden Nurettin Topçu'nun annesinin memleketi olan Kemaliye'ye ilişkin aile geçmişi ve hatıraları, kendisini yakından tanıyan ve döneme tanıklık eden vatandaşlardan dinlendi.

Programda, Nurettin Topçu'nun fikir dünyasının şekillenmesinde etkili olan manevi ve kültürel mirasa ilişkin anlatımların kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

Heyet daha sonra Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti. Müzedeki biyolojik çeşitlilik, jeolojik yapı ve bölgenin doğal mirasını yansıtan koleksiyonları inceleyen katılımcılar, yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette ayrıca doğa bilincinin geliştirilmesi, çevrenin korunması ve Kemaliye'nin doğal değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Program, günün değerlendirilmesi ve karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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