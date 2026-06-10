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Başbağlar Grup Köy Yolunda onarım çalışmaları sürüyor

Başbağlar Grup Köy Yolunda onarım çalışmaları sürüyor
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle hasar gören Başbağlar Grup Köy Yolu'nda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Ekipler, dere yatağı düzenlemesi ve sel önlemleriyle ulaşımı güvence altına almayı hedefliyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hasar gören Başbağlar Grup Köy Yolu'nda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Başbağlar Köyü başta olmak üzere bölgedeki 6 köyün ulaşımını sağlayan yaklaşık 20 kilometrelik grup köy yolunda, İlçe Özel İdaresi ekipleri ile Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda çalışma yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında taşkına neden olan dere yatağında düzenleme yapılırken, yol güvenliğini tehdit eden risk unsurları da gideriliyor.

Ekipler tarafından sel ve taşkınlara karşı ilave tedbirlerin alındığı bölgede, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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