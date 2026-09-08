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Kemah’ta Mermerli köyünün sulama suyu hattı çalışmaları incelendi

Kemah’ta Mermerli köyünün sulama suyu hattı çalışmaları incelendi
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Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Mermerli köyünde yapımı devam eden sulama suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Mermerli köyünde yapımı devam eden sulama suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Tutay, köyde sürdürülen çalışmaları inceleyerek yetkililerden projenin mevcut durumu ve gelinen son aşama hakkında bilgi aldı.

Köylerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirten Tutay, vatandaşların taleplerinin yerinde değerlendirilerek çözüm odaklı hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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