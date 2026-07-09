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Yolunu şaşıran dağ keçisi ilçe merkezinde dolaşırken görüntülendi

Yolunu şaşıran dağ keçisi ilçe merkezinde dolaşırken görüntülendi
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde ilçe merkezine kadar inen dağ keçisi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Koruma altındaki türün yerleşim alanında görülmesi, yaban hayatı koruma çalışmalarının olumlu sonuçlarını gösteriyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde ilçe merkezine kadar inen dağ keçisi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe sokaklarında rahatça dolaşan dağ keçisi, vatandaşların ilgisini çekerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koruma altındaki türler arasında yer alan dağ keçilerinin yerleşim alanlarında görülmesi, bölgede yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların olumlu sonuçlarını ortaya koydu.

Yetkililer, son yıllarda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimler ile doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar sayesinde yaban hayvanlarının popülasyonunda artış gözlemlendiğini belirtiyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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