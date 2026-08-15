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Elazığ'da Amatör Balıkçının Oltasına 27 Kiloluk Dev Sazan Takıldı

Elazığ'da Amatör Balıkçının Oltasına 27 Kiloluk Dev Sazan Takıldı
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Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçı Engin Al, uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 27 kilogram ağırlığında dev bir sazan balığı yakaladı. Bu dev balık, göldeki sazanların büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçı Engin Al, oltasıyla 27 kilogram ağırlığında dev bir sazan balığı yakaladı.

Keban Baraj Gölü'nde balık avına çıkan Engin Al, oltasına takılan sazanı uzun uğraşların ardından kıyıya çıkarmayı başardı. Yaklaşık 27 kilogram ağırlığındaki dev sazan, görenlerin dikkatini çekti.

Al'ın yakaladığı balık, Keban Baraj Gölü'ndeki sazanların büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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