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Elazığ'da Amatör Balıkçı Keban Baraj Gölü'nde 10 Kiloluk Sazan Yakaladı

Elazığ'da Amatör Balıkçı Keban Baraj Gölü'nde 10 Kiloluk Sazan Yakaladı
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Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçı Mahmut Orman, oltayla yaklaşık 10 kilogram ağırlığında sazan balığı yakaladı. Uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıkarılan dev sazan, büyüklüğüyle dikkat çekti ve Orman o anları görüntüledi. Bu tür büyük balıklar, bölgedeki balıkçılığa olan ilgiyi artırıyor.

Elazığ'da amatör bir balıkçı Keban Baraj Gölü'nde 10 kiloluk sazan yakaladı.

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçı Mahmut Orman, oltayla yaklaşık 10 kilogram ağırlığında sazan balığı yakaladı. Uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıkarılan dev sazan, büyüklüğüyle dikkat çekti. Orman, yakaladığı balığı görüntüleyerek o anları kayıt altına aldı.

Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçıların yakaladığı büyük balıklar, bölgedeki balıkçılığa olan ilgiyi de artırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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