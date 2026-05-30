Haberler

Kazankaya Kanyonu'nda tedbir alındı

Kazankaya Kanyonu'nda tedbir alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu, Çekerek Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu sular altında kaldı. Can güvenliği için kanyon geçici olarak ziyarete kapatıldı, vatandaşlar tahliye edildi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu'nda girişler kapatılarak tedbir alındı.

Çekerek Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kanyonun giriş bölgesi sular altında kaldı.

Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla kanyon yaya girişine ve ziyaretlere geçici olarak kapatıldı. Kanyonda bulunan vatandaşlar güvenli şekilde bölgeden tahliye edildi.

Jandarma ekipleri konu hakkında ilgili kurumları bilgilendirdi. Orman İşletme Şefliği ve İlçe Özel İdaresi ile koordineli olarak gerekli takip ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı

2,5 yıl sonra Genel Merkez'de! İşte gelişi sırasında atılan slogan

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu

Balya balya paralarla poz verdi: Kazanmıyoruz diyenlere meydan okudu!
Edirne'de Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Yeğeni tarafından öldürülen kadının yazar olduğu ortaya çıktı! Cinayetin nedeni inanılmaz

Yeğeni tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı

Malatya uçağında herkesin içinde tuvaletini yaptı
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu

Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

EYT'liler dikkat! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri alınacak