Kayseri Develi'de sağanak yollarda su birikintileri oluşturdu, sürücüler zorlandı

Kayseri Develi'de sağanak yollarda su birikintileri oluşturdu, sürücüler zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Develi ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, ilçe merkezindeki bazı yollarda su birikintilerine neden oldu. Yağış nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, su birikintilerine neden oldu.
Öğle saatlerinde ilçede etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı yollarda su birikintileri oluşurken trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı alanlarda bekleyerek yağışın durmasını bekledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı