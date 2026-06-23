Aşırı yağış Develi'de sele dönüştü

Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağışın ardından sel meydana geldi.

Develi'de dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış sele yol açtı. İlçeye bağlı Kabaklı mahallesinde yaşanan selde sel suları araçları sürüklerken, vatandaşlar ilk kez böyle bir afet yaşadıklarını dile getirdi.

Sel suları nedeniyle yollar da ulaşıma kapandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı