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Aşırı yağış Develi'de sele dönüştü

Aşırı yağış Develi'de sele dönüştü
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Kayseri'nin Develi ilçesinde dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış sel felaketine yol açtı. Kabaklı mahallesinde sel suları araçları sürüklerken, yollar ulaşıma kapandı. Vatandaşlar böyle bir afetle ilk kez karşılaştıklarını belirtti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağışın ardından sel meydana geldi.

Develi'de dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış sele yol açtı. İlçeye bağlı Kabaklı mahallesinde yaşanan selde sel suları araçları sürüklerken, vatandaşlar ilk kez böyle bir afet yaşadıklarını dile getirdi.

Sel suları nedeniyle yollar da ulaşıma kapandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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