Kayseri'ye 'zirai don' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri geneli için gece saatlerinden itibaren zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri genelinde gece saatlerinden itibaren 1300 metre rakıma kadar hafif, 1300 metre rakım ve üzerindeki yüksek kesimlerde yer yer orta kuvvette zirai don beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı