Kayseri'de yıllar sonra tekrar akan şelale uğrak noktası haline geldi

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Ekinli köyünde bulunan doğa harikası şelale, bu yıl suyun bol olmasıyla birlikte yıllar sonra ilk kez yeniden akmaya başladı.

Kayseri yöresinde çok fazla bilinmeyen Ekinli Şelalesi, son günlerde doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. Şelalenin eşsiz manzarasını görmek isteyen vatandaşlar, kilometrelerce yol katederek bölgeye geliyor. Ziyaretçiler burada hem piknik yapıyor hem de temiz havanın tadını çıkarıyor. Doğal güzelliği ve serin atmosferiyle dikkat çeken Ekinli Şelalesi'nin özellikle yaz aylarında bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor. - KAYSERİ

