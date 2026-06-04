Yaz geldi asfalt çalışması hızlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından Kaynaşlı ilçesine bağlı Sarıçökek köyünde yürütülen sıcak asfalt (BSK) serim çalışmaları tamamlanarak yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Kaynaşlı ilçesine bağlı Sarıçökek köyünde yürütülen sıcak asfalt (BSK) serim çalışmaları tamamlandı. Köy içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yol, modern standartlara uygun şekilde yenilenerek vatandaşların kullanımına açıldı.

İl Özel İdaresi yetkilileri, belirlenen program doğrultusunda kırsal bölgelerde yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların devam edeceğini ifade etti. Tamamlanan çalışmalarla birlikte Sarıçökek köyü sakinleri daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü bir ulaşım altyapısına kavuşmuş oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı