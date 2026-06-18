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Elazığ'da sürüden ayrılan eşeği dronun sesi geri getirdi

Elazığ'da sürüden ayrılan eşeği dronun sesi geri getirdi
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Elazığ'ın Palu ilçesinde sürüden ayrılarak kaybolan eşek, drone yardımıyla yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde sürüden ayrılarak kaybolan eşek, dron desteğiyle yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgilere göre, kırsal alanda otlayan sürüden ayrılan eşeğin kaybolduğunu fark eden sahipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan aramalara rağmen hayvana ulaşılamayınca dron desteğinden yararlanıldı.

Havadan yapılan tarama sırasında eşeğin yeri tespit edildi. Dronun yönlendirmesiyle bulunduğu noktadan hareket eden eşek, cihazın çıkardığı sese tepki vererek sürünün bulunduğu alana doğru ilerledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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