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Kastamonu'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Kastamonu'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan ve şahin olduğu değerlendirilen kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından tedavi altına alınan kuşun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşın duyarlılığı sayesinde kuşun hayatı kurtarıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kuş tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde şahin olduğu değerlendirilen kuş, bir vatandaş tarafından yaralı halde bulundu. Kuşu aracına alan vatandaş, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı kuş, tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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