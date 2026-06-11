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Geceyi gündüze çeviren şimşekler: Kars semalarında nefes kesen ışık gösterisi

Geceyi gündüze çeviren şimşekler: Kars semalarında nefes kesen ışık gösterisi
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Kars'ta etkili olan sağanak yağış öncesi ve sonrasında peş peşe çakan şimşekler, geceyi adeta gündüze çevirerek gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Kars'ta etkili olan sağanak yağış öncesi ve sonrasında peş peşe çakan şimşekler, geceyi adeta gündüze çevirdi. Kent semalarını kaplayan yoğun bulutların arasından yükselen parlak ışıklar, gökyüzünde görsel şölen oluştururken vatandaşlara hem heyecan hem de tedirginlik dolu anlar yaşattı.

Kentte akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesi ve bulutların yoğunlaşmasıyla birlikte gökyüzünde hareketlilik başladı. Yağmur öncesinde aralıklarla görülen şimşekler, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak neredeyse kesintisiz bir ışık gösterisine dönüştü. Ufuk çizgisinden yükselen devasa ışık hüzmeleri, karanlığı saniyeler içinde aydınlatırken Kars'ın birçok noktasında gece manzarası gündüz görüntülerini aratmadı. Bulutlar arasındaki yoğun enerji boşalmaları nedeniyle şimşekler dakikalar boyunca peş peşe çakmayı sürdürdü.

Öte yandan sıcak ve nemli hava kütlelerinin soğuk hava ile karşılaşması sonucu oluşan güçlü konvektif bulutların bu tür yoğun yıldırım ve şimşek faaliyetlerine neden olabildiği ifade ediliyor.

Kars semalarında yaşanan ve geceyi adeta gündüze çeviren şimşek gösterisi, hem doğanın gücünü hem de gökyüzünün büyüleyici yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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