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Kars'ta sel ve hortum paniği: Evleri su bastı, hortum anı kamerada

Kars'ta sel ve hortum paniği: Evleri su bastı, hortum anı kamerada
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Kars'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Mezra köyünde taşkın meydana geldi, ev ve ahırlar sular altında kaldı. Kozluca köyü yakınlarında ise hortum oluştu, can kaybı yaşanmadı.

Kars'ta sağanak yağış, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Mezra köyünde meydana gelen taşkın nedeniyle bazı ev ve ahırların bulunduğu alanlar sular altında kalırken, Kozluca köyü yakınlarında oluşan hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Kent genelinde aralıklarla devam eden kuvvetli yağışlar, özellikle kırsal kesimlerde etkisini gösterdi. Kars merkeze bağlı Mezra köyünde sağanak yağış sonrası köy içerisinden geçen derelerin debisi yükseldi. Kısa sürede taşan dereler, yerleşim alanlarına ulaştı, birçok ev ve ahırın bulunduğu bölgeler su altında kaldı.

Öte yandan Kars merkeze bağlı Kozluca köyü civarında görülen hortum bölgede endişeye neden oldu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortumun yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olduğu öğrenildi. Nadir görülen doğa olaylarından biri olan hortumun herhangi bir can kaybına veya ciddi maddi hasara yol açmadığı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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