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Kars'ta kızıl tilkilerin oyun ve güç gösterisi kamerada

Kars'ta kızıl tilkilerin oyun ve güç gösterisi kamerada
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Kars'ta doğal yaşam alanında görüntülenen iki kızıl tilki, birbirleriyle oyun oynayıp güç gösterisi yaparak sevimli anlar yaşattı.

Kars'ta doğada görüntülenen iki kızıl tilkinin oyun ve güç gösterisi kameralara yansıdı. Bir süre birbirleriyle mücadele eden tilkiler, sergiledikleri sevimli hareketlerle dikkat çekti.

Kars'ta doğal yaşam alanlarında görüntülenen iki kızıl tilki, zaman zaman birbirlerine üstünlük kurmaya çalışırken zaman zaman da oyun oynayarak doğadaki hareketli yaşamın güzel bir örneğini sergiledi. Dakikalarca süren güç gösterisinde tilkilerin birbirlerine yaklaşarak çevikliklerini ortaya koyduğu görüldü. Birbirlerini kovalayan ve oyun havasında mücadele eden tilkiler ilgiyle izlendi. Bir süre devam eden hareketli dakikaların ardından iki kızıl tilki bölgeden uzaklaştı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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