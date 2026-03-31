Meteoroloji'den Kars ve çevresine çığ uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kars ve çevresinde çığ tehlikesine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olması bekleniyor. Yetkililer, sürücüler başta olmak üzere vatandaşların pus ve yer yer sis nedeniyle görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

"Sıcaklıklar mevsim normallerinde"

Hava sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, ani sıcaklık değişimlerinin kar örtüsü üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Rüzgarın Iğdır ve Ağrı çevresinde güneybatılı, Kars'ta ise kuzeydoğulu yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, rüzgarın özellikle yüksek kesimlerde kar tabakasını hareketlendirebileceğine dikkat çekiyor.

"Çığ tehlikesine dikkat"

Meteoroloji yetkilileri, bölgede son günlerde etkili olan kar yağışlarının ardından yüksek kar örtüsü oluştuğunu belirterek, özellikle dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskinin arttığını ifade etti. Yapılan açıklamada, "Yüksek kar örtüsü bulunan alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı