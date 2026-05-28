Kars'ta aç kalan kızıl tilki kent merkezine indi

Kars'ta yiyecek bulmakta zorlanan kızıl tilki, kent merkezine kadar indi. Yerleşim alanına yaklaşan tilkiyi fark eden bir vatandaş, hayvana kendi elleriyle et ve süt verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kent merkezinde yaşanan sıra dışı olay, görenlerin ilgisini çekti. İlk başta temkinli davranan kızıl tilkinin, kısa süre sonra vatandaşa yaklaşarak verilen yiyecekleri yemesi dikkat çekti. Vatandaşın elinden et, ekmek alan ve süt içen tilkinin sakin tavırları gülümsetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, vatandaş ile kızıl tilki arasında oluşan sıcak görüntüler "doğa ile insanın dostluğu" yorumlarını beraberinde getirdi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kızıl tilkinin korkmadan vatandaşın yanına geldiği ve verilen yiyecekleri dikkatlice aldığı anlar yer aldı. Karnını iyice doyuran tilki daha sonra gecenin karanlığında gözlerden kayboldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
