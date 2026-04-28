Karaya oturan kayıklar, su seviyesi artınca yüzmeye başladı, ortaya çıkan adacıklar yok oldu

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde su seviyesi artınca, daha önce karaya oturan kayıklar yüzmeye başladı, ortaya çıkan adacıklar kayboldu.

Geçtiğimiz yıllarda kuraklık tehlikesinin baş gösterdiği ve suların çekilmesinden dolayı karaya oturan kayıkların adeta bir kayık mezarlığını hatırlattığı gölde son aylarda artan yağışlar ile sevindirici gelişmeler yaşanmaya başladı. Göldeki su seviyesinin gözle görülür şekilde arttığını gözlenirken, eskiden sular çekildiği için karaya oturan kayıklar sular altında kalırken, bir çok adacığın da yine artan su seviyesinden dolayı artık görülmediği gözlendi.

Çekilen görüntüler gölün kuruduğu iddialarını yalanladı

Dron ile çekilen görüntüler, Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi'nin, geçtiğimiz günlerde bazı siyasi parti ile başkanları ile yaptığı basın açıklamasındaki 'gölün kuruduğu ve göldeki yaşamın sona erdiği' iddialarının gerçek dışı olduğunu ortaya koydu.

"Göldeki eski canlılığa kavuşulacağını göreceğiz inşallah"

Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, sevindirici gelişmeyi duyurarak, "2026 yılı nisan ayı yağışları ile birlikte Eber Gölü'nün en fazla besleyici kaynak olan Akarçay'dan gelen su seviyesi ile göldeki seviyenin yüzde 30-40 seviyelerine ulaştığını görmekteyiz. Yağışların bu şekilde devam etmesiyle su seviyesinin biraz daha yükseleceğini işarettir. Su seviyesinin artmasıyla gölün eski canlılığa kavuşulacağını göreceğiz inşallah" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı