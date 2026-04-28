Haberler

Karaya oturan kayıklar, su seviyesi artınca yüzmeye başladı, ortaya çıkan adacıklar yok oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde su seviyesi artınca, daha önce karaya oturan kayıklar yüzmeye başladı, ortaya çıkan adacıklar kayboldu.

Geçtiğimiz yıllarda kuraklık tehlikesinin baş gösterdiği ve suların çekilmesinden dolayı karaya oturan kayıkların adeta bir kayık mezarlığını hatırlattığı gölde son aylarda artan yağışlar ile sevindirici gelişmeler yaşanmaya başladı. Göldeki su seviyesinin gözle görülür şekilde arttığını gözlenirken, eskiden sular çekildiği için karaya oturan kayıklar sular altında kalırken, bir çok adacığın da yine artan su seviyesinden dolayı artık görülmediği gözlendi.

Çekilen görüntüler gölün kuruduğu iddialarını yalanladı

Dron ile çekilen görüntüler, Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi'nin, geçtiğimiz günlerde bazı siyasi parti ile başkanları ile yaptığı basın açıklamasındaki 'gölün kuruduğu ve göldeki yaşamın sona erdiği' iddialarının gerçek dışı olduğunu ortaya koydu.

"Göldeki eski canlılığa kavuşulacağını göreceğiz inşallah"

Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, sevindirici gelişmeyi duyurarak, "2026 yılı nisan ayı yağışları ile birlikte Eber Gölü'nün en fazla besleyici kaynak olan Akarçay'dan gelen su seviyesi ile göldeki seviyenin yüzde 30-40 seviyelerine ulaştığını görmekteyiz. Yağışların bu şekilde devam etmesiyle su seviyesinin biraz daha yükseleceğini işarettir. Su seviyesinin artmasıyla gölün eski canlılığa kavuşulacağını göreceğiz inşallah" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Kadını yakarak öldüren katil, 34 yıl sonra oğlunun gözleri önünde idam edildi

Yakarak öldürdüğü kadının oğlunun gözleri önünde idam edildi