Sisle beraber gelen doğa şöleni kendine hayran bıraktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan yoğun sis, sahil kesimi ve ilçe merkezini adeta görünmez hale getirdi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis havadan görüntülenirken ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis, sahil bandını ve ilçe merkezini kapladı. Deniz ile gökyüzünün birleştiği noktaların kaybolduğu ilçede sis tabakası adeta şehri yuttu. İlçede oluşan sis manzarası dron ile görüntülendi. Beyaz örtüyü andıran yoğun sis tabakası kartpostallık görüntüler oluştururken, sahil ve çevresindeki alanlar sis bulutlarının arasında kayboldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı