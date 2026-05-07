Sisle beraber gelen doğa şöleni kendine hayran bıraktı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sahil ve ilçe merkezini görünmez hale getirdi. Dron ile çekilen görüntüler, sisin oluşturduğu manzarayı gözler önüne serdi.
Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis, sahil bandını ve ilçe merkezini kapladı. Deniz ile gökyüzünün birleştiği noktaların kaybolduğu ilçede sis tabakası adeta şehri yuttu. İlçede oluşan sis manzarası dron ile görüntülendi. Beyaz örtüyü andıran yoğun sis tabakası kartpostallık görüntüler oluştururken, sahil ve çevresindeki alanlar sis bulutlarının arasında kayboldu. - SAKARYA