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Elazığ'da örtü yangını: Rüzgar alevleri büyüttü

Elazığ'da örtü yangını: Rüzgar alevleri büyüttü
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bağlıağaç köyü kırsalında çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgeye itfaiye, Orman İşletme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bağlıağaç köyü kırsalında çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Bağlıağaç köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Yangına ilçe itfaiye, Orman İşletme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılımını sürdüren yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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