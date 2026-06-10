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Çüngüş'te baraj yolundaki bozuk güzergahın onarılması istendi

Çüngüş'te baraj yolundaki bozuk güzergahın onarılması istendi
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi ile Karakaya Barajı arasındaki 30 kilometrelik yolda yağışlar nedeniyle çukurlar oluştu. Bölge halkı, bozuk yolun araçlara zarar verdiğini ve kazalara yol açtığını belirterek onarım talep etti.

Karakaya Barajı yolunda yağışlar sonucu hasar oluştu. Vatandaşlar bozuk güzergahın onarılmasını talep etti.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçe merkezi ile Karakaya Barajı arasındaki 30 kilometrelik yolda yağışlar sonrası çukurlar oluştu. Bölge halkı yoldaki bozulmanın araçlara zarar verdiğini, kazalara yol açtığını söyledi. Yolun hasarlı kısımlarının onarılması istendi.

Geçtiğimiz günlerde baraj havzalarının dolması ile birlikte Karakaya Barajından da 7 yılın ardından su tahliyesi yapılmış, adeta görsel şölene dönen su tahliyesini izlemek için binlerce vatandaş bölgeyi ziyaret etmişti. Ziyaretçilerden biri olan Hatice Demirci, "Çüngüş ilçe merkezi ile Karakaya Barajı arasındaki yol bozuk. Yollarda oluşan derin çukurlar kazalara davetiye çıkartıyor. Yolun onarılmasını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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