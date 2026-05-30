Karakaya Barajı'ndaki su tahliyesi vatandaşların seyirlik manzarası oldu

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bulunan, Türkiye'nin enerji üretimi açısından üçüncü büyük barajı olan Karakaya Barajı'ndaki su tahliyesi, vatandaşların seyirlik manzara rotası oldu.

Barajlarda doluluk oranlarının artması ile birlikte başlayan su tahliyesi, Türkiye geneli bir çok barajda devam ediyor. Karakaya Barajı'nda da geçtiğimiz günlerde başlayan su tahliyesi, günlerdir devam ediyor. 7 yıl sonra yapılan su tahliyesini görmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce yol katederek barın seyirlik manzarasına geliyor. Yetkililer, su tahliyesi sonrası vatandaşların can güvenliği korumak için tesise ziyaretçi girişini yasaklamıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı