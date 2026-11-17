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Karabük'te doğal yaşam alanlarından yerleşim yerlerine yaklaşan yaban hayvanları cep telefonu kameralarına yansıdı. Eflani kırsalında koruma altındaki türler arasında yer alan yaban kedisi, şehir merkezinde bir tilki, Cumayanı köyünde ise bir çakal görüntülendi.

Eflani ilçesinin Karabük-Kastamonu sınırına yakın kırsal bölgesinde gece saatlerinde aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, yolun karşısına geçen yaban kedisini fark ederek aracını durdurdu. Cep telefonuyla kayıt yapan sürücü, kayalık arazi üzerinde kendisini izleyen yaban kedisini görüntüledi.

Araç farlarının etkisiyle gözleri parlayan yaban kedisi, güçlü vücut yapısı ve halkalı kuyruğuyla dikkati çekti. Bir süre kayalıkların üzerinde duran hayvan, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Öte yandan, Karabük şehir merkezindeki Menderes Caddesi'nde dolaşan bir tilki de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Merkeze bağlı Cumayanı köyünde ise bir vatandaş tarafından çakal görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı