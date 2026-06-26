Karabük'te yaka seli çeltik tarlalarını vurdu

Karabük'te etkili olan sağanak yağmurun ardından ormandan gelen yaka seli, yaklaşık 30 dönüm büyüklüğündeki çeltik tarlasında zarara yol açtı.

Olay, Cemaller köyü 106 mevkisinde Halit Gömeç'e ait çeltik tarlalarında meydana geldi. Dün etkili olan şiddetli rüzgar, dolu ve sağanak yağışın ardından ormanlık alandan gelen yaka seli tarlaya ulaştı.

Sel sularının sürüklediği odun parçaları ve çeşitli orman atıkları önce 2 bin dönüm alanı sulayan su kanalını tıkadı, ardından çeltik ekili alana taşındı.

Sel nedeniyle yaklaşık 30 dönümlük tarım arazisinde zarar oluştu.

Zarar gören tarlalarda Gömeç ailesi temizlik çalışmaları başlatılırken, afet sonrası ilgili kurumların ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'ın girişimleriyle temizlik için DSİ'den eksvatör gönderildiği öğrenildi.

Çeltik tarlasında çalışmalara yardımcı olan Halit Gömeç'in babası Mehmet Gömeç, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün saat 17.30-18.00 sıralarında bir kara bulut kapladı. Yarım saat içerisinde yağmur ve dolu ile karışık yağış meydana geldi. Sonrasında ormandan gelen yaka seli, su kanallarını ve çeltik tarlalarını doldurdu" dedi.

Sel nedeniyle yaklaşık 30 dönüm alanda tahribat oluştuğunu dile getiren Gömeç, "Bu selin çıkmasının sebebi, yanan orman bölgesinde orman işçilerinin yaptığı yollardır. Vermişler işleri şirkete, ormanın içerisini köstebek yuvasına çevirmişler. Toprağı oynatmışlar. Suyu alan toprak yürüdü geldi sele dönüştü. Irmak gibi sel gelmiş. Odun parçalarını getirmiş" diye konuştu.

"45 senedir burada yaşıyorum. Bu araziye bir selin düştüğünü hatırlamış değilim" diyerek duruma tepki gösteren Gömeç, olaydan sonra çocuklarının zarar gören tarlaları temizlemekle uğraştığını söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı