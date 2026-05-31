Yükselen suda mahsur kalan mandaları atıyla kurtardı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Hamamlı Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan iki mandayı, sahibi atına binerek çaya girdi ve hayvanları güvenli alana çıkardı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Hamamlı Çayı'nda otlayan iki manda, su seviyesinin yükselmesi üzerine mahsur kalırken, sahibi atıyla çaya girerek hayvanları güvenli alana çıkardı.

Hamamlı köyünde serinlemek amacıyla çaya giren mandalar, suyun yükselmesiyle karşı kıyıda kaldı.

Durumu fark eden manda sahibi, atına binerek çaya girdi.

Tehlikeye rağmen hayvanlarını bırakmayan besici, bir süre uğraştıktan sonra önüne geçtiği mandaları bulunduğu yerden çıkararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
