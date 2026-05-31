Yükselen suda mahsur kalan mandaları atıyla kurtardı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Hamamlı Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan iki mandayı, sahibi atına binerek çaya girdi ve hayvanları güvenli alana çıkardı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Hamamlı köyünde serinlemek amacıyla çaya giren mandalar, suyun yükselmesiyle karşı kıyıda kaldı.
Durumu fark eden manda sahibi, atına binerek çaya girdi.
Tehlikeye rağmen hayvanlarını bırakmayan besici, bir süre uğraştıktan sonra önüne geçtiği mandaları bulunduğu yerden çıkararak güvenli bölgeye ulaştırdı.
O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - KARABÜK