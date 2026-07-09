Haberler

Karabük'te anne porsuğun yavrularını koruma içgüdüsü kamerada

Karabük'te anne porsuğun yavrularını koruma içgüdüsü kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te nesli koruma altında bulunan porsuk ile 3 yavrusunun gece saatlerinde yolda ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Anne porsuk, yavrularını koruyarak güvenli şekilde yol kenarına yönlendirdi.

Karabük'te nesli koruma altında bulunan porsuk ile 3 yavrusunun gece saatlerinde yolda ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkeze bağlı Güneşli köyü yolunda gece saatlerinde meydana geldi.

Kamyonetiyle seyir halinde olan bir sürücü, araç farlarının aydınlattığı yolda hareket eden hayvanları fark ederek hızını düşürdü. Sürücü, yolda ilerleyen anne porsuk ile 3 yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, yaklaşan aracın farlarını fark eden anne porsuğun geri dönerek yavrularının önüne geçtiği, bir süre aracın bulunduğu yöne doğru bekleyerek yavrularını koruduğu görüldü.

Anne porsuğun, yavrularını arkasına alarak güvenli şekilde yol kenarına yönlendirmesinin ardından sürücü yoluna devam etti.

Öte yandan porsuğun, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan koruma altındaki türler arasında bulunduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere misilleme geldi

Savaş kızışıyor! 90 askeri hedef vuruldu, Trump'tan yeni tehdit geldi
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki...

Tarihe geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
Trump: İran az önce beni aradı, anlaşma yapmak istiyorlar

Dünyanın beklediği haberi uçakta verdi: Az önce beni arayıp...
Batman'da zincir marketin deposu alevler içinde kaldı

Şehri aydınlatan yangın! Saatlerce alev alev yandı
Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti

Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Bukele düğmeye bastı! Ülke tarihinde böylesi görülmedi
İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız

Gazetecinin Yunanlı olduğunu öğrenince söylediği kahkahaya boğdu