Kandıra'da 6 Sahilde Denize Girmek Yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün 6 sahilde denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığınca yapılan açıklamada; Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Sarısu ve Cebeci sahillerinde denize girmenin tehlikeli olduğu bildirildi. Açıklamada, vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen ve denize girme yasağı bulunmayan bölgelerde, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi. Ani hava değişimlerine karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı